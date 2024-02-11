Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Нина Прыгун
    ну так и отправляйся в страну созданную из пустыни.перышко для скорости не забудьСобчак, возможно,...
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Ночь злых «Гераней» и сорванная пьянка в честь Сырского — это Харьков, 10 февраля

Ночь злых «Гераней» и сорванная пьянка в честь Сырского — это Харьков, 10 февраля

Украинская «телега» назвала подлой практику укровермахта размещать военные объекты в жилой застройке «В период с 4 по 10 февраля Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен 31 групповой удар высокоточным оружием, в том числе большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса Украины… Цели ударов достигнуты».

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