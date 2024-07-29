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«Лето в Москве. Сады и цветы» проходит более чем на 50 площадках — Собянин

«Лето в Москве. Сады и цветы» проходит более чем на 50 площадках — Собянин

В Москве открылся ландшафтный фестиваль «Лето в Москве. Сады и цветы». Как рассказал в своем блоге Сергей Собянин, он проходит более чем на 50 площадках, на каждой из которых создана уникальная атмосфера.

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