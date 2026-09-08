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ИА Регнум

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Умер первый глава Центробанка России Георгий Матюхин

Умер первый глава Центробанка России Георгий Матюхин

Ушел из жизни первый председатель Банка России Георгий Матюхин. Об этом 8 сентября сообщила пресс-служба регулятора.

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