Свердловчане устроили ажиотаж в ЗАГСах на 14 февраля, несмотря на будний день

Свердловчане стали чаще выбирать 14 февраля днем для заключения брака. И это несмотря на то, что последние пару лет День святого Валентина выпадал на будни, хотя традиционно самыми востребованными считаются пятница и суббота.
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