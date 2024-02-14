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Добрый Мир

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Хитрый план: Распад НАТО неизбежен – Politico «огорчил» Байдена, а «братушек» ждёт сюрприз от Турции

Хитрый план: Распад НАТО неизбежен – Politico «огорчил» Байдена, а «братушек» ждёт сюрприз от Турции

 Сегодня 1,2K прочитали НАТО неизбежно распадётся, и об этом говорит уже не Трамп и не Россия, а солидное западное издание Politico, которое к тому же – не какой-то аналог FoxNews или Такера Карлсона, а в доску «своё», ультралиберальное, можно сказать – глобалистское, атлантистское, и вдруг – такой удар в спину!.

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