Хитрый план: Распад НАТО неизбежен – Politico «огорчил» Байдена, а «братушек» ждёт сюрприз от Турции

Сегодня 1,2K прочитали НАТО неизбежно распадётся, и об этом говорит уже не Трамп и не Россия, а солидное западное издание Politico, которое к тому же – не какой-то аналог FoxNews или Такера Карлсона, а в доску «своё», ультралиберальное, можно сказать – глобалистское, атлантистское, и вдруг – такой удар в спину!.