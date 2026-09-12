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ТАСС

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Гендиректор "Ушкуйника": у Украины нет прорывных разработок в области БПЛА

Гендиректор "Ушкуйника": у Украины нет прорывных разработок в области БПЛА

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Украинская армия не имеет прорывных разработок в сфере создания беспилотников и пытается развиваться в направлении роевого применения БПЛА.

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