Гендиректор "Ушкуйника": у Украины нет прорывных разработок в области БПЛА

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Украинская армия не имеет прорывных разработок в сфере создания беспилотников и пытается развиваться в направлении роевого применения БПЛА.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым