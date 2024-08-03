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Итальянка Карини заявила, что покинет бокс после поражения от трансгендера на ОИ

Итальянка Карини заявила, что покинет бокс после поражения от трансгендера на ОИ

Global Look Press/Ciro Fusco/Keystone Press Agency Итальянская спортсменка Анджела Карини, которая снялась с боя против провалившей гендерный тест алжирки Иман Хелиф на Олимпиаде-2024, заявила, что покидает бокс.

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