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Эксперт Трофимов перечислил способы увеличения скорости мобильного интернета, среди которых местоположение близ базовой станции

Эксперт Трофимов перечислил способы увеличения скорости мобильного интернета, среди которых местоположение близ базовой станции

Эксперт по телекоммуникациям Александр Трофимов в интервью радио Sputnik назвал несколько способов для увеличения скорости интернета.

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