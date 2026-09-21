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Дубль бывшего игрока «Спартака» Тиля не помог ПСВ уйти от поражения в матче «Твенте»

Дубль бывшего игрока «Спартака» Тиля не помог ПСВ уйти от поражения в матче «Твенте»

В воскресенье, 20 сентября, состоялся матч 7-го тура чемпионата Нидерландов, в котором «Твенте» принимал ПСВ.

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