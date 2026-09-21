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Самая высокая волна в истории: 524 метра над уровнем моря

Самая высокая волна в истории: 524 метра над уровнем моря

9 июля 1958 года в заливе Литуйя на юго-востоке Аляски произошло событие, которое с трудом поддается воображению.

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