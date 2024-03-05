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В Нижегородской области завоют сирены

В Нижегородской области завоют сирены

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 марта, ФедералПресс. В ГУ МЧС России по Нижегородской области напомнили населению о проведении на территории региона всероссийской проверки систем оповещения населения, с запуском сирен и громкоговорителей.

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