В Нижегородской области завоют сирены

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 марта, ФедералПресс. В ГУ МЧС России по Нижегородской области напомнили населению о проведении на территории региона всероссийской проверки систем оповещения населения, с запуском сирен и громкоговорителей.
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