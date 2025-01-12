Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Швейцария предложила свою территорию для встречи Путина и Трампа по Украине

Швейцария предложила свою территорию для встречи Путина и Трампа по Украине

Швейцария готова организовать встречу Дональда Трампа и Путина на собственной территории для урегулирования конфликта на Украине, если они об этом попросят.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Мало  ли  что  сказали  цюрихские  гномы. Путин  не поедет  туда  ни  за  что. Разве  что  в сопровождении пары  дивизий  десантных.Смеюсь я. Не  надо  забывать, что  Швейцария  признаёт МУС, который  выдал  ордер  на  арест  Путина.
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12 час.
Nikolia Vovchenko
Эти,так называемые&quot;нейтральные&quot;,поставляют оружие фашистам на украину...А,во время ВОВ финансировала гитлеровский режим.Так ,что им нет веры.От слова СОВСЕМ
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11 час.
ЛК
Любовь Кузьмина
Заманить Путина и в Гаагу? Молодцы твари, изображают из себя &quot;нейтралитет&quot;, мрази!
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10 час.

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