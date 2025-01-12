Швейцария готова организовать встречу Дональда Трампа и Путина на собственной территории для урегулирования конфликта на Украине, если они об этом попросят.
Швейцария предложила свою территорию для встречи Путина и Трампа по Украине
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Мало ли что сказали цюрихские гномы. Путин не поедет туда ни за что. Разве что в сопровождении пары дивизий десантных.Смеюсь я. Не надо забывать, что Швейцария признаёт МУС, который выдал ордер на арест Путина.
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12 час.
Nikolia Vovchenko
Эти,так называемые"нейтральные",поставляют оружие фашистам на украину...А,во время ВОВ финансировала гитлеровский режим.Так ,что им нет веры.От слова СОВСЕМ
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11 час.
ЛК
Любовь Кузьмина
Заманить Путина и в Гаагу? Молодцы твари, изображают из себя "нейтралитет", мрази!
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10 час.
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