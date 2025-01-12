Швейцария предложила свою территорию для встречи Путина и Трампа по Украине

Владимир Алтайцев

Мало ли что сказали цюрихские гномы. Путин не поедет туда ни за что. Разве что в сопровождении пары дивизий десантных.Смеюсь я. Не надо забывать, что Швейцария признаёт МУС, который выдал ордер на арест Путина.