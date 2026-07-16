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Боярский: попытки ограничить цифровые сервисы России не остановят их развитие

Боярский: попытки ограничить цифровые сервисы России не остановят их развитие

Попытки ограничить доступ к отечественным цифровым сервисам не остановят их развитие и лишь добавляют уверенности в том, что выбранный Россией курс на укрепление цифрового суверенитета был верным и своевременным.

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