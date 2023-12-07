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  • Vitalich
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Наклейте на окна парафин: будете прыгать от счастья, когда почувствуете результат

Если у вас старые деревянные окна, то этой зимой вам придется очень непросто. Ведь впереди суровые морозы, а через щели в квартиру будет попадать холодный воздух, и ни одна батарея не поможет вам согреться.

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