Наклейте на окна парафин: будете прыгать от счастья, когда почувствуете результат

Если у вас старые деревянные окна, то этой зимой вам придется очень непросто. Ведь впереди суровые морозы, а через щели в квартиру будет попадать холодный воздух, и ни одна батарея не поможет вам согреться.
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