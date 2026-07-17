Интересная версия:МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Увольнение министра обороны Украины Михаила Федорова во время визита главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен в Киев не было совпадением, считает кипрский журналист Алекс Христофору.
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