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Отшила инвалида

Отшила инвалида

Варвара, 35 лет. Был такой момент в моей жизни, за который меня осуждал и показывал пальцем весь город, в котором я живу, причем никто даже не вник в ситуацию.

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Wladimir Соснин
Это не тот случай,но вспомню 90е годы.Жил не бедно и со здоровьем было все в порядке и вот развод.От этой тошноты развода и одиночества познакомился от службы знакомств с молодой женщиной как оказалось врачом. Подъехал за ней на своей автомашине к ее больнице где она и работала.Вот прокатились по чудесным и красивым местам пригорода,бушевала весна и хотелось чувств как душевных так и физических и близился вечер когда она попросила меня отвезти обратно на работу в больницу.Проводил ее до самого кабинета-ординаторской.Там в кабинете она меня поблагодарила за экскурсию и сказала что дальше не хочет продолжать со мной какие-либо отношения.Меня поразило это,так как я ничего такого не делал чтоб обидеть ее даже в разговоре. Не стал ее спрашивать в чем же дело? Ну подумал наверное не понравился в чем-то.На прощание попросил померить мне давление и как оказалось оно было в норме 120-80 да и сам я был не дурен внешне.Вот и подумал я! И что им эти сучкам надо-то? Чтоб у меня была автомашина МЕРСЕДЕС а не Москвич тогда? И я чтоб повез бы ее в крутой ресторан или показал свою виллу с яхтой?Что надо было этой бабе? Ведь невозможно узнать человека за 3 часа.Больше я в эти чертовы службы знакомств не обращался а через год женился и хорошо.
Элина Морозова
А вы что ждали от этой встречи?
Wladimir Соснин
Что ждал? Честно?А что и все ждут от службы знакомств.
Элина Морозова
А все по разному. Но большинство мужчин ждут сиюминутный секс без обязательств. Правда есть и такие, которые ищут сожительницу. Но это в основном дедульки старше 50.
Wladimir Соснин
Вы комментарий не внимательно читали.Я после развода и мне было очень плохо одному. Я это и поведал скорее всего этой бабе.Но что ей-то надо было?
Элина Морозова
Женщины на таких сайтах тоже делятся на две большие категории. Это либо проститутки, либо те, которые хотят замуж, именно замуж. Возможно она не увидела в вас жениха..
Wladimir Соснин
Есть такое выражение одного известного персонажа авторитета Антибиотик из фильма Адвокат. Мол бабы есть умные и глупые! Но умные тоже глупые, так как думают не мозгами а сладким местом.
Элина Морозова
Так и мужики такие же есть. Тоже думают определенным органом))))
Nataly
Один гражданин в течение семи лет жаловался на свою бывшую девушку в соцсетях. Распускал по городу некрасивые слухи. Регулярно и «совершенно случайно» прогуливался мимо ее дома. Очень радовался, когда видел, что она поправилась на несколько килограммов, или когда узнавал, что она рассталась с очередным кавалером. Утешал себя мыслью, что эта предательница за все заплатит. Останется одна с сорока кошками. Он каждый день приходил в интернет, как на работу (потому, что нормальной работы у него не было). И описывал какие-то фрагменты своей страдальческой биографии. Оказалось, что расстался с девушкой он, когда им было по 22 года. Сейчас это взрослый 30-летний мужчина, который сидит в кустах, надеясь из своего укрытия узреть поплывший овал лица или жирок на животе. Самое интересное заключалось в том, что все те годы, пока они встречались, молодой человек прожил за счет девушки. Ее родители были довольно состоятельными предпринимателями, поэтому влюбленные могли спокойно снимать квартиру, питаться деликатесами, наслаждаться интересным досугом и не знать проблем. Так оно продолжалось до тех пор, пока родители девушки не стали настойчиво интересоваться, собираются ли молодые пожениться. А жениться-то молодой человек как раз и не был готов. После этого отношения, конечно, у них испортились. Так они и расстались. И вот теперь изгнанный из рая Ромео не знал ни минуты покоя. Все думал, как отомстит за жестокое обращение. Другой неуловимый мститель, про которого мне рассказывали, отличался тем, что вручал жене мизерную сумму около 15 тысяч рублей, а все остальное тратил на себя. Он обожал тематические вечеринки, где выступал в роли древнерусского богатыря в настоящей боевой броне. Понятное дело, что настоящая кольчуга, рубашки с ручной вышивкой и выкованный у кузнеца эксклюзивный меч – удовольствие не из дешевых. А жена пускай выкручивается, хорошая хозяйка и на 15 тысяч семью из четырех человек прокормит без вопросов. В конце концов, ты женщина, или как? Была и еще одна деталь. Любящий экзотику «витязь» решил заняться разведением диковинных игуан, ящериц и прочей живности. Завести то он их завел (причем, тоже за большие деньги). А вот ухаживать за ними не хотел. А только благодушно наблюдал, как супруга ходит во двор с пакетиком, чтобы собирать для его питомцев полезный корм. Когда его предсказуемо попросили освободить жилплощадь (предсказуемо принадлежащую жене), он был крайне оскорблен и обижен. Мало того, что ты бросаешь меня, своего мужа, отца твоих детей. Но еще и вот их всех! Сорок ни в чем неповинных животных! Теперь их голодная смерть будет на твоей совести. Впрочем, чтобы меня не обвиняли в предвзятости к мужчинам, я расскажу и еще один случай. Там, где непорядочно вела себя дама. Девушка из небольшого поселка так отчаянно хотела «зацепиться» в доме своего городского ухажера, что выдумала беременность, подделала анализы из женской консультации, а когда ее вывели на чистую воду, прихватила на прощание золотой браслет и две золотых цепочки. Однако когда она отбывала обратно в свое село, молодой человек провожал ее с большим облегчением и радостью. Он даже лично оплатил ей такси, и постарался поскорее замять эту историю, и больше никогда не вспоминать о ней. Вы скажете – парадокс? Женщинам, которые не сделали ничего плохого, отчаянно и долго мстят, обвиняют их во всех грехах и годами держат на них злобу, а девушку, которая обманывает, ворует и вообще не чиста на руку провожают с улыбкой на такси? А я вам скажу – никакого парадокса в этом нет. Потому, что мстит чаще всего потребитель, своего рода паразит, которого лишили сырьевой базы, денег, обслуживания и прочих привилегий. В таких отношениях хочется оставаться подольше, поэтому их разрыв вызывает приступ негодования и ярости. А если женщина действительно была так плоха, то расстаются с ней без особых сожалений, даже с радостью. Только бы шла уже поскорее и подальше. Это надо помнить, выслушивая жалобы некоторых граждан на их бывших жен.
dmitrfil
Ну не понравился и что? Ты что сразу влюбился? Нет как я понял.
Борис Шумилов
"Потому, что мстит чаще всего потребитель, своего рода паразит, которого лишили сырьевой базы, денег, обслуживания и прочих привилегий. " - Ну это присуще обеим полам.)))
ирина Северова северова (гуляева)
идиоты подлые
Майя Maja
Они подлые, но не идиоты,Ирина. Они используют свои навыки.
Элина Морозова
Наверное вы перепутали адресата и ваш комментарий адресован не мне, а Владимиру?
Вера Федорова
"..Вот и подумал я! И что им эти сучкам надо-то?" Почему, сразу "сучкам"?! Женщина Вас не оскорбила, не нахамила... поблагодарила за экскурсию. Вполне возможно, как Вы сами и говорите, "не понравился в чём-то", и она честно сказала, что дальнейшие отношения невозможны. А что, так не бывает? Почему Вы решили, что любая женщина обязательно должна на Вас позариться и сразу вступить с Вами в связь? А, к слову, чтобы понять, твой это человек или нет, порой, бывает достаточно и двух минут, а ей вот, по всей вероятности, потребовалось 3 часа. Так тоже бывает.
Марина Максимова
Да просто не понравился и все. Разве у вас такого не бывает? И если женщина не понравится, вы будете ее терпеть около себя? Не думаю. Лучше уж сразу. Присмотрелась..не мое..значит не стоит продолжать. Молодец.
Wladimir Соснин
2 минуты? Ой ну как же! Поэтому и говорят в народе,что у бабы волос длин а ум короток.
Вера Федорова
Вот, скажите, если твой, так скажем, поклонник, на первом свидании шмыгает носом и брызжет слюнями по сторонам, если бахвалится о своей неземной красоте и своих достоинствах, если напивается вусмерть...И таких "если" достаточно, чтобы быстро понять, что это не твоя пара, не твой человек, и дополнительное время не требуется, чтобы узнать о нём ещё что-то пикантное. Зачем?! И для этого не требуется какой-то особый "длинный" ум)).
Wladimir Соснин
Во первых не надо меня путать с маргиналами.Во вторых сучки типа таких как в песне одной мол мама летчик по небу летает,летчик много получает ,мама я летчика хочу.................Я жил возле военного аэродрома как и гражданского в небольшом городе.то на этих шкурок-сучек насмотрелся.С образованием и без образования. У них все одно и это ум между ног не более.Не подумайте,что женщинами обижен! Напротив! Все в порядке и уже есть внучка.которую очень люблю и хочу чтоб выросла она умным человеком с мозгами в голове.
Вера Федорова
К Вам лично я ничего не имею, кроме того, что Вы обозвали су...й ни в чём не повинную женщину, которая просто-напросто не захотела продолжать с Вами отношения, и честно об этом сказала.
dmitrfil
Простите великодушно, действительно перепутал!
dmitrfil
простите великодушно!
ГусЕна
Я как-то решила подвезти инвалида-дцп. На костылях еле стоит. Парень лет 25. Погода гадостная. Остановилась. Помогла сесть. Причем, сразу сказала :" Я в центр. Если по пути..." . Он сказал что в центр, но, потом оказалось , что на другой конец города. А по пути в два места заехать...Ну, думаю, хренсним, пусть пользуется оказией, добро должно быть наказано. Но, по пути парниша вдруг начал намекать, а потом чуть не прямо говорить о том, что его богатый мир ниже пояса-это все что мне надо в этой жизни...На мое оторопело-вежливое, что я удачно замужем и не нуждаюсь , его не остановило. Он предлагал мне стать его спонсором (!) мол, я не пожалею и небо в алмазах гарантировано. Надо прибавить еще что пахло от него очень специфически. Видимо, " алмазами"...Я одуревала от его вони, разговора, но не могла почему-то остановить машину и вытряхнуть эту Тварь. Я делала громче музыку, он пританцовывал и махал соседним машинам...Жесть. к концу поездки он разговаривал со мной так, будто все решено, а его фраза " никто же не поверит, что , если ты меня сейчас скинешь, что я-не жертва.. ". И тут я прямо озверела. Ах, думаю, Тварь....И стала сама уже умышленно уточнять его намеки. Ск он хочет за свои услуги ( брр), что он будет делать, если я пропущу день Е ( да, именно так он назвал это), как платить ему" Конечный пункт был точка В. Я клятвенно пообещала , что дождусь, он даже решил " забыть" сумку". Я помогла ему ввлезти, потом достала его сумку ( как он огорчился!). Подождала, пока от откостыляет от моей машины и, тронулась. Он охренел и только открыл рот, как я ему сказала:" Ну ты и Гнусь. У меня видеорегистратор фиксирует все. Все твои гадости и шантаж, Если я вдруг услышу где-то что тебя кто-то " обидел", я тебя засужу". Его блеяние " у тебя нет видеорегистр...." Я ему уже крикнула:" Он строен в зеркпло!!!". Потом химчистка и долгое ощущение грязи ...
ирина Северова северова (гуляева)
не надо лезть самой в говно. Вот наша русская женская доброта нам же и вредит
ГусЕна
Да, есть такая у меня дурь...
ирина Северова северова (гуляева)
это не дурь , а женская слабость
Nataly
слабость? а по моему это безбашенная беспордонность и наглость вчинять/причинять всем подряд ДОБРО. особенно когда тебя об этом не просят. это самолюбование собой такой щедрой душевной состродательной. по типу ВЫ все здесь гавно , а я такая растакая красавица в белом пальто))))
ирина Северова северова (гуляева)
Так этот придурок как раз ПРОСИЛ....
Nataly
а если тебя слёзно попросят башкой от стеночку постучаться или с балкона 10 этажа спрыгнуть сделаешь или как?)))))мало ли кто чего от тебя хочет и не насрать ли на его хотелки? прости, но тупой благотворительностью и волонтерством страдают только бездарные бездельники кому заняться в жизни просто нечем.
Элина Морозова
Я давно заметила, что некоторые люди, скажем так, с физическим изъяном, очень быстро привыкают в списходительному к ним отношению и наглеют..
ГусЕна
И еще они очень злые.
Элина Морозова
Да. Это точно..
Марина Максимова
Да ну. Причинять добро" это когда люди учат" правильной" жизни. Здесь иная ситуация. Кроме того и покрасоваться было не перед кем. Не перед незнакомым же инвалидом?Тут просто укоры совести.
Марина Максимова
Жизнью обиженные. Поэтому ненавидят здоровых и красивых. С ними опасно, это надо уметь.
Вера Федорова
Как я поняла, девушка уже изначально видела и разобралась с его диагнозом и особенностью заболевания. И знала для себя, что рядом с ним никогда не будет, но, тем не менее, решила "со скуки просто поговорить", да ещё и встретиться. Зачем? Для забавы? Так делать, конечно, нельзя- нужно уважать чувства других людей. И дело совсем не в инвалидности. Только эгоисты никого и ничто не уважают, потому, что они думают только о себе, признают только себя и соответственно уважение проявляют только по отношению к себе. Поэтому могу сказать, что девушка не права.
ГусЕна
А я думаю, она из вежливости.
Вера Федорова
"со скуки поговорить"- это её слова.
Марина Максимова
Глупо было и начинать. Зчем это? Из любопытства? "Зверушку" посмотреть в зоопарке? Эти люди живут в своем мире и незачем туда лезть, если нет желания посвятить себя помощи.
Майя Maja
Она искренне заблуждается или не понимает -"а что такого я сделала".??? В этом ее "трагедия"
Марина Максимова
Она не ощущается дурой, скорее лицемерит.
Майя Maja
Мало того, она и написала эту историю для того, чтобы посмотреть на коменты рефлексирующих и опять же " от скуки" избавиться)))) Так ей и надо:)

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