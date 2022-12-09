Экс-советник президента США Болтон назвал обмен Грайнер на Бута капитуляцией Вашингтона

Обмен задержанной в РФ баскетболистки из Соединенных Штатов Бриттни Грайнер на российского гражданина Виктора Бута означает капитуляцию американского государства, заявил бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
Обмен задержанной в РФ баскетболистки из Соединенных Штатов Бриттни Грайнер на российского гражданина Виктора Бута означает капитуляцию американского государства, заявил бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
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