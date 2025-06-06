В Ленинградском зоопарке родились восемь козлят

Двое камори и шестеро камерунских В конце апреля коза камори Клеопатра и три её соседки, камерунские козы Лира, Лиана и Лагуна, впервые стали мамами – у каждой из них родилось по два малыша, сообщили сегодня в пресс-службе Ленинградского зоопарке в Петербурге.