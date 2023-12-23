Молдова и Украина договорились о совместном контроле на семи пограничных КПП

Молдова и Украина договорились о проведении совместного контроля на семи пограничных КПП. Согласно заявлению пресс-службы правительства Молдовы, это позволит более эффективно контролировать перемещение людей и грузов через границу.
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