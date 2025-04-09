Верховный суд США поддержал решение уволить 16 тысяч чиновников

Верховный суд поддержал решение администрации президента США Дональда Трампа уволить из органов федерального правительства 16 тысяч сотрудников, находившихся на испытательных сроках, передает телеканал CBS.
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