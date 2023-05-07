Бьет прямо по голове: что терпит дома Арзамасова, родившая от Авербуха

Молодая жена Авербуха поделилась кадрами своего общения с сыном. Лиза Арзамасова Социальные сетиКогда Лиза Арзамасова возвращается домой со съемок или выступлений, она превращается из звезды в обычную молодую маму.
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