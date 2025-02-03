Постмодернистский шансон: автор «Колымы» представил альбом про нейросети и Илона Маска

Премьера музыкального альбома «Пересадка в Стамбуле» Юрия Истомина, многим известного как автора хитов шансон-группы «Колыма», состоялась 1 февраля 2025 года на всех популярных стриминговых платформах России и мира.
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