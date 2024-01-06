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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Самоделакина о прыжках: «Очень долго не могла нащупать грань. В моем случае рост стал такой проблемой, что прямо жесть»

– Я всегда работала на тренировках с полной отдачей, всегда хотела кататься. То есть не было такого, что, когда выходишь на лед, такая: лень, тяжело, не буду сегодня ничего делать.

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