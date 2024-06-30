Редакция журнала The New Yorker призвала Байдена сняться с выборов президента

Американский журнал The New Yorker выпустил статью, присоединившись к другим крупным изданиям, с призывом к президенту США Джо Байдену не участвовать в предстоящих президентских выборах из-за провала на дебатах с Дональдом Трампом.
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