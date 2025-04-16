Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что право государства на территориальную целостность превалирует над правом нации на самоопределение.
Лавров вступил в спор с Токаевым. Чего так испугался президент Казахстана?
Комментарии
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Александр Зиборов
Казахстан разве не нарушил территориальную целостность СССР?..
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14 час.
Александр Зиборов
А как с интересами 4,5 миллиона русскоязычных, которые были вынуждены уехать из Казахстана?..
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14 час.
Игорь Василевский
По переписи 1989 г в казахстане проживало 40% казахов и почти 38% только русских - без украинцев, белорусов и проч.... Сегодня число русских уменьшилось вдвое, до почти 3 млн. И, если бы русским и немцам у казахов жилось так хорошо, поехали ли бы они со своей новой родины?
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13 час.
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