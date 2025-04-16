Лавров вступил в спор с Токаевым. Чего так испугался президент Казахстана?

Игорь Василевский

По переписи 1989 г в казахстане проживало 40% казахов и почти 38% только русских - без украинцев, белорусов и проч.... Сегодня число русских уменьшилось вдвое, до почти 3 млн. И, если бы русским и немцам у казахов жилось так хорошо, поехали ли бы они со своей новой родины?