Не покупайте эту химическую отраву в красивых бутылках: Роскачество выявило худшие бренды растительного масла Ольга ВайленкоВ последние годы вопросы качества продуктов питания становятся все более актуальными для российских потребителей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии