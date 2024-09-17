68% жителей ФРГ не хотят видеть Шольца на месте канцлера

«Умудрился собрать весь негатив»: две трети немцев выступили против переизбрания Шольца на пост канцлера Германии Ирина Таран В Германии 68% жителей выступили против выдвижения канцлера ФРГ Олафа Шольца кандидатом на следующих выборах, показал опрос YouGov по заказу Süddeutsche Zeitung.