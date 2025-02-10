Как складывались отношения с государствами Черного континента у Российской империи, СССР и Российской Федерации

Первые относительно устойчивые связи России и Африки начали формироваться в XVII–XVIII веках. Сначала при дворе русских государей появлялись так называемые арапы, а российские священнослужители отправлялись в паломничество в страны Северной Африки (преимущественно в Египет).
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