Активы 510 человек или организаций под санкциями могут быть заморожены во Франции - СМИ

ПАРИЖ, 3 мар – РИА Новости. Активы 510 человек или организаций, внесенных в санкционный список ЕС против РФ, могут быть заморожены во Франции, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источник во французском министерстве экономики и финансов.
ПАРИЖ, 3 мар – РИА Новости. Активы 510 человек или организаций, внесенных в санкционный список ЕС против РФ, могут быть заморожены во Франции, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источник во французском министерстве экономики и финансов.
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