Принц Уильям в первый раз нарушил молчание после признания Кейт Миддлтон о тяжелой болезни

Старший сын монарха готовится к возвращению к своим обязанностям. Принц Уильям готовится к своем у возвращению LEGION-MEDIAС недавних пор принц Уильям не часто появляется на публике — в последний раз его видели в середине марта.
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