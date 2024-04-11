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Принц Уильям в первый раз нарушил молчание после признания Кейт Миддлтон о тяжелой болезни

Принц Уильям в первый раз нарушил молчание после признания Кейт Миддлтон о тяжелой болезни

Старший сын монарха готовится к возвращению к своим обязанностям. Принц Уильям готовится к своем у возвращению LEGION-MEDIAС недавних пор принц Уильям не часто появляется на публике — в последний раз его видели в середине марта.

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