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Билан приехал в Донецк к детям и военным, помог приюту для животных и взял себе кота, которого назвал Шахтёром

Билан приехал в Донецк к детям и военным, помог приюту для животных и взял себе кота, которого назвал Шахтёром

Российский певец Дмитрий Билан после скандала с голой вечеринкой Анастасии Ивлеевой в московском клубе «Мутабор» решил приехать в Донецк с новогодними подарками.

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Комментарии
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Наталия
&quot;Не судите, да не судимы будете&quot;. Неужели никто из критиков сам никогда не совершал не очень правильных поступков? Если человек что-то понял, осознает,  это уже хорошо.
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20 час.
Надежда Белугина
Жаль тех, кто так и не понял, что Билан настоящий. Чьи-то злобные жалящие языки, думаю, никакой вообще помощи не оказывают и не собираются этого делать. Те, кто помогают, так злобствовать не могут. Кстати, Дима часто болеет, выступает реже других, на лечение тоже нужны деньги. Да и гонорары у него не столь велики, как у Киркорова. Да и воспитан по другому, без развязности и хамства. На СВО, скорей всего, из этой тусовки не поедут, у них своя особая мораль и договорённость. В &quot;Маске&quot; Киркорову  присутствие урезали, гонорар, вероятно, убавили, вот он и поделился 5-ю миллионами. Был опубликован в интернете ценник: Агутин и Ревва за вечер - 4-5 миллионов.
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20 час.
Татьяна Кибишева
Да, не судите! Добро любит тишину, и если Дима раньше не афишировал свою помощь, то это радует. Дай Бог чтобы все его добрые деяния шли не от необходимости что-то исправить или отмыться, а от чистого сердца, глубины душевного сочувствия и соучастия. Думаю, что ВСЕМ необходимо понимать и помнить: обмануть можно любого и всех вместе, но Бога - не получится!!!!!!!!!!
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20 час.

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