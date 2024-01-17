Билан приехал в Донецк к детям и военным, помог приюту для животных и взял себе кота, которого назвал Шахтёром

Надежда Белугина

Жаль тех, кто так и не понял, что Билан настоящий. Чьи-то злобные жалящие языки, думаю, никакой вообще помощи не оказывают и не собираются этого делать. Те, кто помогают, так злобствовать не могут. Кстати, Дима часто болеет, выступает реже других, на лечение тоже нужны деньги. Да и гонорары у него не столь велики, как у Киркорова. Да и воспитан по другому, без развязности и хамства. На СВО, скорей всего, из этой тусовки не поедут, у них своя особая мораль и договорённость. В "Маске" Киркорову присутствие урезали, гонорар, вероятно, убавили, вот он и поделился 5-ю миллионами. Был опубликован в интернете ценник: Агутин и Ревва за вечер - 4-5 миллионов.