Число кондукторов в транспорте Петербурга с 2019-го сократилось вдвое

В Петербурге сокращается число кондукторов в общественном транспорте. Однако город не планирует полностью отказаться от таких работников, делая ставку на постепенный переход к безналичной и бескондукторной системе.
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