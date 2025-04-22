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Число кондукторов в транспорте Петербурга с 2019-го сократилось вдвое

Число кондукторов в транспорте Петербурга с 2019-го сократилось вдвое

В Петербурге сокращается число кондукторов в общественном транспорте. Однако город не планирует полностью отказаться от таких работников, делая ставку на постепенный переход к безналичной и бескондукторной системе.

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