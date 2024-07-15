Работы по очистке реки Хопер в Балашове продолжаются

В Балашове продолжаются работы по очистке и дноуглублению русла реки Хопер. По словам депутата Госдумы Андрея Воробьева, которые он опубликовал в своем Telegram-канале, техника активно работает над удалением всей растительности, включая заросли и ил.
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