Главные новости к утру 10 января

Депутаты фракции ЛДПР в Госдуме внесут на рассмотрение палаты парламента законопроект о ежегодной государственной выплате к 9 Мая 75 тысяч рублей инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, а также вдовам или вдовцам погибших в период войны.