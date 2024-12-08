Музыкант Андрей Решетин провел мастер-класс на форуме «Проводники культуры»

Российский музыкант Андрей Решетин, скрипач и руководитель первого барочного «Оркестра Екатерины Великой» в России, провел мастер-класс на форуме «Проводники культуры» для молодых писателей, журналистов и драматургов, сообщает организационный комитет Национальной литературной премии «Слово».
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