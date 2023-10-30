В Севастополе по подозрению в госизмене задержали гражданина России

ФСБ России нашла изменщика в Крыму, который шпионил на территории полуострова в пользу ВСУ.В Севастополе задержали и арестовали гражданина России, который в марте этого года собирал сведения по оборонительной системе Крыма и передавал данные источнику в ВСУ.