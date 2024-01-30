Лавров: США объединили 54 страны в антироссийскую коалицию

Соединенные Штаты вместе с союзниками организовали антироссийский лагерь, состоящий из 54 стран, которые продолжают поставлять киевскому режиму вооружение и финансовую поддержку, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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