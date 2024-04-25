В ГУ МВД России по г. Москве состоялась церемония памятного гашения почтовой марки, выпущенной в честь Героя Российской Федерации майора милиции Владимира Ласточкина

В Культурном центре ГУ МВД России по г. Москве состоялась церемония памятного гашения почтовой марки «Герои Российской Федерации.
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