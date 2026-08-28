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Министр обороны РФ вручил медали «Золотая Звезда» и оружие бойцам СВО

В Москве министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провёл церемонию награждения участников специальной военной операции (СВО), в ходе которой бойцам были вручены медали «Золотая Звезда» и именное оружие.

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