Футболист Гонсало Плата прибыл в Москву для подписания контракта с "Динамо". Решение о переходе эквадорец принял после беседы с Хорхе Карраскалем и Гильермо Варелой.
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