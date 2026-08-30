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Царьград

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Гонсало Плата прибыл в Москву для подписания контракта с "Динамо"

Гонсало Плата прибыл в Москву для подписания контракта с "Динамо"

Футболист Гонсало Плата прибыл в Москву для подписания контракта с "Динамо". Решение о переходе эквадорец принял после беседы с Хорхе Карраскалем и Гильермо Варелой.

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