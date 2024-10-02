Студенческий маткапитал может появится в Иркутской области

В Приангарье прошло заседание экспертного совета по вопросам демографического развития, на котором председатель ЗакСобрания Иркутской области Александр Ведерников предложил ввести региональный студенческий маткапитал.
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