«Любимый ведущий» Трампа прилетел в Россию

Американский журналист Такер Карлсон приехал в Россию, сообщают российские СМИ. Согласно сообщению, журналист прилетел в московский аэропорт Внуково из Стамбула вечером 1 февраля, в столице он уже четвертый день.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии