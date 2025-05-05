В Киришах мужчине предъявлено обвинение в убийстве несовершеннолетнего, совершенном 17 лет назад

В настоящее время выясняются все обстоятельства преступления Следственные органы СК России по Ленинградской области ведут расследование уголовного дела по факту убийства, связанного с похищением человека, после обнаружения в 2008 году в Киришах тела несовершеннолетнего с признаками насильственной смерти.