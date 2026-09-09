В Челябинской области 9 тысяч семей оформили маткапитал за 8 месяцев

В Челябинской области с января по август 2026 года более девяти тысяч семей оформили право на материнский капитал.
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