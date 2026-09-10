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ВЦИОМ: «Единая Россия» может получить более 50% голосов на выборах в ГД

ВЦИОМ: «Единая Россия» может получить более 50% голосов на выборах в ГД

До Единого дня голосования остаются считаные дни, и социологи фиксируют финальную конфигурацию электоральных предпочтений.

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