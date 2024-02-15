В Орле роддом на Посадской отдадут под филиалы поликлиники и психдиспансера

Появились новые подробности о судьбе помещений старейшего роддома на улице 2-я Посадская. И.о. руководителя областного Департамента здравоохранения Владимир Николаев заявил, что в здании откроют филиалы поликлиники №3 и психоневрологического диспансера.
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