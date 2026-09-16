Найденная мертвой в Мытищах девушка искала жилье и просила помощи

Девушка, чье тело нашли с ножевым ранением у многоэтажного дома в Мытищах, накануне в соцсетях просила помощи у знакомых и близких и искала жилье.
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