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Частичное отключение электроэнергии в Херсоне после взрывов: подробности событий

Частичное отключение электроэнергии в Херсоне после взрывов: подробности событий

Частичное отключение электричества в Херсоне из-за взрывов сообщило украинское руководство региона. Поврежден "Херсоноблэнерго".

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