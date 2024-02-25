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Путин поручил сформировать предложения по участию россиян в Олимпиаде

Путин поручил сформировать предложения по участию россиян в Олимпиаде

Помощник Президента РФ Игорь Левитин сообщил, что глава государства Владимир Путин поручил министерству спорта и Олимпийскому комитету России (ОКР) разработать предложения по участию российских спортсменов в Олимпиаде 2024 года в Париже.

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