Турнир имени Пучкова. СКА обыграл «Торпедо», «Авангард» победил «Северсталь»

В Санкт-Петербурге продолжается турнир имени Пучкова. Турнир имени Пучкова Авангард – Северсталь – 6:4 (0:1, 4:2, 2:1) 0:1 – 3 Думбадзе (Чуркин, Моисеев) 1:1 – 21 Емелин (Гончаров, Толчинский) 1:2 – 22 Рооба (Гераськин, Емец), ГБ 2:2 – 24 Гончаров (Якупов, Найт) 2:3 – 28 Думбадзе (Лишка, Пресс) 3:3 – 29 Грицюк (Береглазов), ГБ 4:3 – 35 Емелин (Косов) 4:4 – 45 Тихонов (Шиксатдаров, Колмыков) 5:4 – 53 Денисевич (Толчинский, Найт) 6:4 – 60 Шевченко (Телегин) СКА – Торпедо – 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) 1:0 – 1 Кемппайнен (Хуснутдинов), ГБ 1:1 – 22 Гончарук (Михеев), ГМ 2:1 – 32 Хуснутдинов (Кузьменко, Вей), ГМ 3:1 – 45 Чибриков (Токранов, Марченко), ГБ 4:1 – 52 Бурдасов (Хуснутдинов, Вей), ГБ Положение команд: СКА – 4 (2), «Торпедо» – 2 (2), «Авангард» – 2 (2), «Северсталь» – 0 (1), «Сочи» – 0 (1).
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